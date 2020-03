Coronavirus, Hdrà chiude momentaneamente gli uffici a Roma

Una decisione che sia di esempio e sprone per tutti nello sforzo comune di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19. Con questo obiettivo Hdrà, il gruppo di comunicazione guidato da Mauro Luchetti e Marco Forlani , una delle più grandi e strutturate realtà italiane nel settore, ha deciso di chiudere precauzionalmente la propria sede romana di Piazza San Lorenzo in Lucina e di attivare, per i suoi oltre cento professionisti, meccanismi di lavoro agile a tutela della continuità di rapporto con i clienti. Una scelta netta - di fatto una delle primissime da parte di un’azienda del genere a Roma - che va nella direzione indicata dal governo italiano per favorire l’azione di contenimento del virus.

“L’emergenza in corso – spiega il presidente di Hdrà, Mauro Luchetti – ci impone di attenerci a comportamenti responsabili che possano contribuire ad aiutare il Paese. Abbiamo preso questa decisione perché va dato l’esempio ed è giusto che per prima lo faccia una società di comunicazione. Molte delle persone che popolano il nostro gruppo hanno bambini a casa che in queste settimane non possono andare a scuola, hanno genitori anziani particolarmente esposti al rischio di contagio e per raggiungere la sede avrebbero necessità di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico. Attraverso lo smart working riusciremo a fare fronte alle esigenze di tutti i nostri clienti, augurandoci di poter tornare tutti al più presto a lavorare e a vivere in una situazione di normalità”.

Gli uffici di Hdrà resteranno chiusi fino al 15 marzo, ma il periodo di sospensione potrebbe essere esteso fino a quando l’emergenza non si sarà attenuata.