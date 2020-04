Coronavirus, il boom dei pagamenti digitali, sempre meno l'uso del contante

Per gli italiani in lockdown le regole del consumo sono cambiate, una variazione che porta anche a delle nuove abitudini in fatto di pagamento.

Con la collaborazione di Crif, l'osservatorio della società di consulenza Nomisma ha analizzato il comportamento degli italiani in fatto di consumo durante l'emergenza COVID-19, uno studio che ha fatto emergere il crescente uso di digital payments e carte prepagate, a discapito del contante.



Il 40% degli italiani preferisce pagare con carta o digital payments



E' stato calcolato un lento declino dell'uso di soldi liquidi da parte degli users: rispetto allo scorso mese ad aver favorito i digital payments e l'utilizzo di carte è il 40% degli italiani, diminuendo l'utilizzo del contante. Un cambiamento di certo legato al crescente dominio dell'e-commerce durante la quarantena, con la prefereza d'acquisto di prodotti online.

Come riportato da ItaliaOggi, dall'analisi è anche emerso che il 34% degli users acquista prodotti per l'igiene della casa presso supermercati e ipermercati, il 31% tramite piccole attività di quartiere e il 21% nelle piattaforme online.