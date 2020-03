Coronavirus, lode a Piazza Pulita di Corrado Formigli per il servizio pubblico

In piena emergenza Coronavirus, il programma televisivo più lodevolmente puntuale e tempestivo è, ad avviso di chi scrive, Piazza Pulita condotto da Corrado Formigli su La7. Durante il dissennato periodo del diniego generale, Formigli era già una delle voci fuori dal coro che mostrava nella sua gravità, attraverso video crudi, la situazione negli ospedali milanesi. Linea di condotta reiterata ieri sera, in un servizio sulla contingenza negli istituti di sanità lombardi, che palesava nella sua brutale (ma necessaria) lucidità tutto ciò che chi non è prigioniero nelle spire del Coronavirus non può comprendere appieno.

In attesa del picco della viralità previsto per i prossimi giorni al Centro e al Sud, le immagini mostrate da Piazza Pulita e commentate dal conduttore con i suoi convincenti e accreditati ospiti, in studio e in collegamento, sono state quanto di più utile per sottolineare il durissimo ed esemplare lavoro dei medici, degli operatori sanitari e degli ospedali, e per convincere i telespettatori a proteggersi, a proteggere i propri cari e a seguire le indicazioni del Governo, restando in casa.

Lode dunque al programma, ai suoi autori, al conduttore, a tutte le maestranze che - nell'emergenza - permettono che esso vada in onda, e in ultima analisi a La7 per il suo servizio pubblico.