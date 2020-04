Coronavirus, nasce Sport Sponsor Hub, la piattaforma per la ricerca di sponsor

L'agenzia fondata da Luigi Caputo e Enrico Gelfi Sport Digital House, ha lanciato la piattaforma Sport Sponsor Hub, il canale per la ricerca degli sponsor per atleti e società sportive.

Sono molte le piccole società sportive a risentire dei contraccolpi della crisi coronavirus, come riportato da Primaonline oltre 100mila le piccole realtà rischiano la totale dissoluzione.

Nell'attesa di una risoluzione e la conseguente ripresa delle attività agonistiche, le società e gli atleti professionisti e non, possono accedere alla piattaforma Sport Sponsor Hub una vetrina che permette il contatto tra utenti e sponsor interessati, senza il costo e l'intermediazione delle agenzie.



L'hub mette anche a disposizione per le aziende un database di sportivi e società a cui far riferimento, connettendo in modo diretto brand e sponsor interessati ad investire ad atleti e sportivi.