Coronavirus, Rai: L'Ad Salini ringrazia i big e le maestranze per l'impegno

Mentre il Paese affronta l'emergenza più grave della sua Storia recente, anche la Rai viene investita direttamente dalle conseguenze del dilagare del Coronavirus, e costretta a misure straordinarie per proteggere i dipendenti e per informare gli spettatori. Proprio per l'impegno accresciuto degli ultimi giorni, l'Amministratore Delegato Fabrizio Salini ringrazia il personale Rai, dai big televisivi alle maestranze, con una lettera che pubblichiamo in anteprima:

"In questo momento difficile per il Paese" scrive Salini, "tutti siamo chiamati a fare la nostra parte. Anche la Rai – come è suo dovere – sta facendo la sua. Lo potete constatare dai nostri palinsesti, che negli ultimi giorni sono stati profondamente modificati in conseguenza dell’emergenza coronavirus. “Informare – educare – intrattenere”, i tre compiti classici del servizio pubblico, sono ancor di più oggi le linee sulle quali ci stiamo muovendo:

· per dare all’Italia tutte le notizie, in modo trasparente e responsabile;

· per parlare ai giovani e ai giovanissimi, in questi giorni in cui le scuole sono chiuse;

· per fornire al nostro pubblico anche momenti di svago ed evitare così che la comprensibile preoccupazione diventi insostenibile angoscia.

La Rai vuole essere – come sempre, ancor più del solito – strumento di coesione sociale, mezzo di comunicazione al servizio del Paese: uno dei fili che cuce insieme la nostra comunità nazionale.

Permettetemi al riguardo di ringraziare le donne e gli uomini Rai che stanno assicurando questo servizio, nei ruoli più diversi: in prima linea o nelle retrovie, noti o no che siano al grande pubblico. Non sono eroi: altri sono gli eroi di questi giorni. Ma sono di certo persone che sentono profondamente l’orgoglio di lavorare per il Paese.

Fabrizio Salini