Corriere Fiorentino: Roberto De Ponti nuovo direttore, subentra a Ermini

Roberto De Ponti è il nuovo direttore del Corriere Fiorentino, la testata di cronaca locale allegata al Corriere della Sera. Dal 3 agosto, riporta Prima Online, sostituirà Paolo Ermini che ha diretto il Corriere Fiorentino fin dalla sua nascita, il 26 febbraio 2008, conquistando quote di lettorato e autorevolezza informativa.

De Ponti, milanese, 58 anni, ha lavorato al Cittadino di Monza, al Giornale, all’Indipendente e a Cose di Casa, prima di entrare nel 1999 nella redazione sportiva del Corriere della Sera, dove da 15 anni è vice caporedattore.

Paolo Ermini, 66 anni, lascia dopo una prestigiosa carriera iniziata alla Nazione dove e diventato vice caporedattore centrale, prima di passare come caporedattore centrale al Resto del Carlino. Arriva al Corriere della Sera nel 1992 da vice capo dell’ufficio centrale, ne diventa caporedattore prima di essere nominato nel 2000 vice direttore curando l’operazione full color e il lancio delle edizioni locali. Diventato condirettore nell’estate 2003, tre anni dopo lascia l’incarico per occuparsi del coordinamento dei dorsi locali e nel 2007 torna nella natia Firenze per curare il progetto del Corriere Fiorentino.