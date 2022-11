Cosa si intende con cuffie in-ear?

Cuffie in-ear: cosa significa, quali sono le caratteristiche, come si mettono e come non farle cadere

Tra le varie tipologie di cuffie presenti sul mercato, le in-ear sono tra quelle più utilizzate in assoluto, a volte anche inconsapevolmente. Molto spesso, infatti, vengono chiamate, semplicemente, auricolari. Si tratta in effetti di quelle cuffie prive di archetto sulla testa, indossabili in modo facile inserendole all'interno delle orecchie (da qui il loro nome). Scopriamo insieme quali sono le loro caratteristiche, come indossarle e qualche consiglio per evitare che cadano durante l’utilizzo.

Cuffie in-ear: significato e caratteristiche

Le cuffie in-ear sono un tipo di piccolo altoparlante che viene inserito direttamente nell'orecchio. Sono popolari perché relativamente economici, portatili e in grado di restituire una buona qualità del suono. La maggior parte delle cuffie in-ear ha un microfono integrato, che consente all'utente di effettuare chiamate telefoniche e utilizzare comandi vocali.

Pur venendo spesso confuse con le cuffie earbuds, le in-ear sono leggermente differenti. Queste ultime infatti si inseriscono direttamente nel canale uditivo, mentre le earbuds rimangono appoggiate all'ingresso del canale.

Esistono diversi tipi di cuffie in-ear: con cavo, wireless o con archetto per evitare che cadano dalle orecchie. Anche dal punto di vista della qualità e del comfort (oltre che del prezzo) possono variare: se le cuffiette entry level possono costare anche circa 10 euro, le più tecnologiche possono arrivare tranquillamente sopra i 100 euro.

Come scegliere le proprie cuffie in-ear

Esistono tanti fattori da considerare quando si sceglie un paio di cuffie in-ear, tra cui la qualità del suono, il comfort, la portabilità e il prezzo. La qualità del suono è forse il più importante, seguito dal comfort. La portabilità e il prezzo sono meno rilevanti, ma devono comunque essere presi in considerazione. Quando si cerca un paio di in-ear, è importante considerare le dimensioni e la forma. Dovrebbero essere piccole e leggere, in modo da essere facili da trasportare. Dovrebbero anche essere comode da indossare, in modo da poter essere tenute nelle orecchie per lunghi periodi di tempo. E poi è necessario che soddisfino le nostre esigenze a livello di qualità del suono. Queste esigenze cambieranno a seconda dell'utilizzo che dobbiamo farne: se ci servono per parlare al telefono con i nostri colleghi, allora più che la qualità servirà che abbiano un buon microfono; se le vogliamo comprare per ascoltare musica, invece, dovranno essere in grado di garantire isolamento e una riproduzione fedele.

Come si mettono le cuffie in-ear

Gli auricolari sono la soluzione ideale per ascoltare musica, guardare un film o parlare al telefono senza disturbare gli altri. Ma, come per tutte le cose, c'è un modo corretto e uno sbagliato per indossarli. In linea di massima per capire come metterli basta seguire le istruzioni presenti sulla confezione. Altrimenti, segui questi semplici consigli: assicurati che siano inserite bene nel tuo canale uditivo, altrimenti potresti non sentire adeguatamente e potrebbero non rimanere in posizione; non indossarli se li senti troppo stretti, perché potrebbero causare disagio e dolore; mantienili puliti, per prevenire infezioni e a farli funzionare correttamente. Ricorda che indossare gli auricolari nel modo sbagliato può essere pericoloso e può portare a perdite di udito.

Come non far cadere le cuffie

Evitare che le cuffie scivolino via dall'orecchio purtroppo non è semplice. Per cercare di ovviare a questo tipo di problema, devi innanzitutto assicurarti che si adattino bene al tuo canale auricolare. Se sono troppo strette, potrebbero scivolare via. Cerca quindi sempre di prenderle delle giuste dimensioni, e usa anche i diversi gommini spesso presenti all'interno della confezione per capire quale sia la dimensione più corretta. Se proprio non dovessi riuscire a farle rimanere su, in caso si tratti di cuffiette cablate prova ad attaccarle con una clip alla tua camicia o maglietta. Eviterai almeno che finiscano a terra.