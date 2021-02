Covid, 23 tv da tutto il mondo per l'anniversario' di Codogno

Memoriale delle vittime del Covid a Codogno: accreditate 23 televisioni

23 emittenti televisive provenienti da tutto il mondo, anche dall'Australia, sono quelle accreditate per la cerimonia d'inaugurazione del memoriale delle vittime della pandemia a Codogno. La data è quella del 21 febbraio, l'anniversario della scoperta nell'ospedale della cittadina in provincia di Lodi del primo paziente Mattia Maestri, il giovane podista che ha poi sconfitto il virus.

"Per evitare assembramenti", ha spiegato all'Agi il sindaco Francesco Passerini, "ciascuna emittente tv avrà un box entro cui lavorare. Non mi aspettavo tanto interesse anche se c'è la curiosità di vedere com'è ora dov'è cominciato tutto". Il memoriale consiste in tre lapidi in acciaio, materiale scelto per la sua impassibilità al tempo, come deve essere la memoria dei defunti, che rappresentano le frazioni di Codogno. Al centro dell'area verde un'installazione e poi fiori, piante e un melo cotogno, simbolo del paese. A progettare il memoriale sono stati tre architetti del comune: Carlo Omini, Marco Guselli, Edoardo Betti. Il costo ammonta a meno di quindicimila euro con un esborso parziale da parte e il resto messo a disposizione da donatori.

Previste inoltre anche delle sedute dove fermarsi per dedicare una riflessione alla memoria di chi non c'è più. Alla cerimonia, riferisce il sindaco, "saranno presenti il presidente della Regione Attilio Fontana e l'assessore al Welfare Letizia Moratti". Al momento non è prevista la partecipazione di nessun esponente del governo.