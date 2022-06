Cripto, influencer e sport femminili: dove vanno gli investimenti sportivi

Sponsorizzazioni sportive, i trend del 2022 puntano su blockchain, sport femminili e...

Lo sport si sta evolvendo sempre più verso l’area entertainment. A testimoniarlo è lo studio presentato da Nielsen su “I principali trend delle sponsorizzazioni sportive nel 2022”. Ad accelerare cambiamenti già in atto è stata ancora una volta la pandemia che ha visto modificare anche la fruizione dello sport, oltre a porre sotto la lente degli sponsor quella generazione di nativi digitali a cui pare interessare tutto tranne la manifestazione sportiva in sé per sé. In particolare, i trend evidenziati da Nielsen sono tre: blockchain, influencer e sport femminili.

In termini di Blockchain, l’investimento prospettico nei prossimi anni si aggira intorno ai 5 miliardi di dollari nel 2026. “Il rapporto tra blockchain e sport è una questione di mutuo interesse”, ha spiegato Gianluca Mazzardi, market leader Italy. “Le prime avevano bisogno di diventare più popolari e come diventarlo se non attraverso lo sport? Il secondo ha riconosciuto un nuovo linguaggio per attrarre un target più giovane”. NFT e Fan Token le due leve per gli sponsor. I primi ancora con una forte componente speculativa, i secondi con una notevole capacità di avvicinare i fan alla squadra.

Ancora più evidente l’evoluzione degli atleti da testimonial, a influencer a creator marketing. “Il termine influencer è ormai desueto”, ha affermato Salvatore De Angelis, head of digital International. “Oggi gli atleti fanno parte di un processo di cocreazione dei contenuti non prestando più solo il loro volto allo sponsor”.

Come scrive Primaonline, dai dati emerge come la comunicazione social degli atleti risulti più efficace per i singoli brand rispetto a quella delle squadre, così come l’efficacia degli sportivi è nettamente superiore agli influencer di altri ambiti. Un esempio su tutti è quello del tennista Matteo Berrettini che ha un engagement rate (interazioni totali su numero di follower) quattro volte superiore rispetto alla media degli influencer, grazie a una sintesi perfetta tra risultati sul campo, sponsor e apparizioni in programmi di intrattenimento.