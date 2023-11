Crozza/Giorgia Meloni, dopo l’accordo con Edi Rama: «Manderemo la gente marrone scuro a fare un bagno a Tirana. personaggi come Shlein e Soumahoro sono i pilastri sui quali poggia la mia popolarità»

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza torna a vestire di panni della premier Giorgia Meloni entusiasta dopo l’accordo col primo ministro albanese, Edi Rama, sui migranti: «Non vedremo più gente marrone scuro girare in tuta acrilica nel nostro territorio perché li mandiamo tutti aaaa...affan-bagno-a-Tirana. L’unico “moro” che voglio vedere in Italia è quello di Fratoianni… Soumahoro. Quello bisogna tenerselo caro perché col magna-magna delle cooperative rosse me fa schizzà nei sondaggi. Ma tutti gli altri macachi… in Albania!» - e in merito agli attacchi da parte dell’opposizione - «La Schlein è come Soumahoro… mi serve qua! Sono i due pilastri sui quali poggia la mia popolarità che mi porta a mandare via dall’Italia tutte le persone sgradite.»