Nell'ultima puntata di stagione de FRATELLI DI CROZZA – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza torna nei panni di una Giorgia Meloni sempre più camaleontica, nella quale ci stanno tanti dei personaggi della stagione: da Draghi e Lilli Gruber passando per Antonio Razzi.