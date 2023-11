Crozza /Monologo: «27 marzo 1994, elezioni politiche, per la prima volta un simbolo includeva il cognome del titolare, come nelle pizzerie. da qual momento in poi ogni simbolo di partito, in Italia, è diventato un citofono»

Maurizio Crozza nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – nel suo monologo individua la data precisa in cui la politica italiana è diventata egoriferita: «...era il 27 marzo 1994. Si votava per le politiche e per la prima volta un simbolo includeva il cognome del titolare: come nelle pizzerie. Non era mai successo prima. Da qual momento in poi ogni simbolo di partito, in Italia, è diventato un citofono. Questa secondo me non è Democrazia... è Egocrazia... è il destino che spetta a tutti i politici ego-riferiti: a un certo punto, lo show, la voglia di apparire prende il sopravvento sulla ragione. Ed è così che si generano i mostri.». Iscriviti alla newsletter