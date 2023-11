Crozza/monologo nuovi tagli alla sanità e medici in fuga: «Ma sì che cavolo ce ne frega? Con i pronto soccorso privati andiamo da dio. Che se hai la carta di credito scarica… da dio ci arrivi in un attimo.»

Maurizio Crozza nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – torna nel suo monologo a parlare di tagli alla sanità pubblica e medici in fuga: «Già negli ospedali italiani c’era un buco di 15 mila sanitari…ora pare che con ‘sti tagli se ne vadano altri 4 mila. Ma sì che cavolo ce ne frega? Con i pronto soccorso privati andiamo da dio. Che se c’hai la carta di credito scarica… da dio ci arrivi in un attimo.» - e ripensando al periodo Covid - «Ma i medici non erano degli eroi? Ecco noi, in Italia, agli eroi generalmente riserviamo due trattamenti: o gli intestiamo una strada o gli tagliamo la pensione. È anche per questo che ogni volta che qualcuno compie un atto di coraggio subito dopo, ai giornali, dice: “Ma non sono un eroe”. Per forza…ha paura che gli fottano dei soldi.» Iscriviti alla newsletter