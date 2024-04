Crozza/monologo sulla natalità: «Tagli ai centri estivi? Meloni, alle giovani coppie che vogliono procreare non mandare in vacca l’estate!»

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza commenta i tagli del Governo Meloni ai centri estivi: «Praticamente, in Ungheria hanno inventato il “Tromba & vinci”. Però, il senso è chiaro: se vuoi che un paese faccia più figli devi metterci del grano. Oh Fratelli… stiamo parlando dell’Ungheria… di Orban, che è l’idolo di Giorgia. Giorgia… alle giovani coppie che vogliono procreare non dico di regalare un SUV sette posti ma almeno non gli mandare in vacca l’estate!».