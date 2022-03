Cyber security, si moltiplicano attacchi hacker: volano ingaggi dei tecnici

Cyber security, attacchi hacker in aumento (+68%): alle stelle gli stipendi dei tecnici informatici

Nel 2021 i cyber attacchi sono aumentati, in Europa, del 68%. Un aumento spaventoso che, secondo le ultime stime dell’Agenzia Nazionale per la Cyber Sicurezza, si tradurrebbe – soltanto in Italia – nella richiesta di oltre 100mila esperti di cyber security. Professionisti da trovare urgentemente perché, purtroppo, nessuna azienda può considerarsi immune a questa tipologia di attacchi.

“Con la smaterializzazione degli uffici, la sicurezza informatica è diventata ancora più cruciale per tutte le aziende, di qualunque tipologia e dimensione”, ha dichiarato Luca Balbo, Executive Manager della divisione ICT Digital di Hunters, brand di Hunters Group dedicato alla ricerca e selezione di profili qualificati. “La connettività e il fatto di poter lavorare da ovunque rappresentano rischi molto seri che non possono essere sottovalutati. Ed è per questo che le aziende stanno investendo risorse nella cyber security, per scongiurare attacchi che possono rivelarsi fatali per il business”.