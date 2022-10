Da noi…a ruota libera, Fialdini fa il boom di ascolti: oltre il 18% di share

Ascolti tv, Fialdini fa il boom di ascolti: "Da noi... a ruota libera" tocca il 18% di share su Rai1

Da Valeria Marini e le critiche amare di Malgioglio fino alla commozione di Cesare Bocci che ha parlato dei disturbi alimentari di cui sua figlia Mia è stata colpita. Sono tante le storie raccontate ieri a "Da noi…a ruota libera" su Rai1.

Francesca Fialdini è abile nel creare percorsi nuovi per raccontare le vite e le sensibilità dei propri ospiti e a raccontare spunti diversi sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce ricordi, rivelazioni ma anche momenti di gioco e di spettacolo. Questa narrazione piace al pubblico che premia il programma. Ancora un ottimo dato, infatti, per Francesca Fialdini che ieri ha conquistato 1.668.000 spettatori e il 15,08% di share e picchi di oltre 2.200.000 spettatori e superiori al 18% di share.

Valeria Marini ha aperto la puntata con una riflessione sulle dure parole che Cristiano Malgioglio ha riservato alla sua performance nell’ultima puntata di "Tale e Quale Show", condotto da Carlo Conti. La showgirl, infatti, ha confessato: “Nell’ultima puntata con Cristiano Malgioglio ci sono rimasta molto male. Io ho molta ironia, però quando mi ha detto che più che Shakira sembravo una sciagura mi ha molto ferita, anche pensando a tutte le persone che hanno lavorato su di me”.

E, tra gli altri protagonisti intervenuti, Cesare Bocci ha commosso la conduttrice e il pubblico in studio parlando dei disturbi alimentari di cui sua figlia ha sofferto: “Mia è stata coraggiosa. L’amiamo da sempre ma adesso ancora di più per questa dimostrazione di fiducia che ha avuto per me e per la sua mamma. Alla vita non importa in quale classe sociale sei, cosa fai. La vita ti aggredisce in quel momento e tutti ne possiamo restare preda e vittima. Bisogna avere il coraggio, e lei l’ha trovato da sola. Consiglio di star vicino ai propri figli”.