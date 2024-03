"Da Tommaso Zorzi a Lodovica Comello-Enzo Miccio e...": ecco la primavera di Real Time

"Da Tommaso Zorzi a Lodovica Comello, Flavio Montrucchio, Enzo Miccio e...": ecco la primavera di Real Time. L'intervista al direttore Gesualdo Vercio

"La primavera di Real Time sarà ricca di tanti show iconici che torneranno. La grande novità è rappresentata da 'Spose in affari', nuovo programma pronto a cavalcare una serie di trend - che siamo sicuri di contribuire ad alimentare - legati all'acquisto di abiti di seconda mano. In questo caso lo faremo con gli abiti da sposa. Scopriremo, grazie a Lodovica Comello, il perchè della vendita di un vestito nuziale: ogni puntate 3 donne mettereanno in vendita i loro abiti e ci saranno 10 future spose che cercheranno di conquistarlo al miglior prezzo attraverso un'asta", lo spiega ad Affaritaliani.it Gesualdo Vercio, direttore responsabile di Real Time e dei canali dedicati al pubblico femminile del gruppo.

Lodovica Comello e Enzo Miccio



"Ludovica ci accompagnerà anche nelle dinamiche d'asta, oltrechè nel racconto delle storie di queste ragazze. E chi meglio di Enzo Miccio poteva valutare questi vestiti? Sarà lui a dare il prezzo iniziale, in più ci sarà sorpresa in ogni puntata perchè lui ridarà vita a un abito con il suo tocco, facendolo diventare ancora più bello. E le spose lo compreranno al buio...", sottolinea Gesualdo Vercio ad Affari.

Real Time regalerà al pubblico anche un atteso ritorno...

"L'inizio del prime time primaverile riporterà, dopo un anno, 'Cortesie per gli ospiti'. Si parte lunedì. Ai due volti storici - Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi - si va ad unire Tommaso Zorzi che andrà a valutare una nuova categoria, ossia quella dell'old style. Nella prima puntata la cosa divertente sarà il passaggio di testimone tra gli agenti di 'Casa a prima vista' e i giudici di 'Cortesie per gli ospiti'..."

Tommaso Zorzi, Csaba Dalla Zorza e Roberto Valbuzzi



Le conferme nel palinsesto di Real Time...

"Al martedì sera con 'Primo appuntamento' di Flavio Montrucchio che torna all'interno del ristorante dopo la versione hotel. Il mercoledì c'è 'Matrimoni a prima vista', in un'edizione nuova che ci accompagnerà per tutta la primavera: a sposarsi al buio questa volta saranno single con matrimoni alle spalle. Il programma è già partito con ascolti tv in crescita sulle edizioni precedenti. E poi anche Fulvio Marino con il 'Forno delle meraviglie': abbiamo chiuso la prima edizioni con numeri Auditel molto alti e siamo in registrazione in questi giorni con la nuova edizione"

Ci dobbiamo aspettare qualche chicca dalla vostra programmazione primaverile?

"Dopo il successo della serie tv turca del dottor Alì al sabato sera - remake di The Good Doctor - ne arriverà una di successo a livello mondiale, in onda in diversi Paesi e apprezzata non solo in Turchia, ma anche in Spagna. Si tratta di 'Hercai – Amore e vendetta"

Un bilancio sui vostri ascolti tv e sul target di pubblico di riferimento per Real Time...

"Gli ascolti vivino un momento davvero d'oro. Stiamo festeggiando un primo trimestre che è il migliore dal 2017, con crescita a doppia cifra, più 24%, rispetto allo scorso anno. Real Time è saldamente il decimo canale nazionale sugli individui e sale all'ottavo posto sulle donne 15-54. Ma il nostro risultato più grande che abbiamo raggiunto è sull'access prime time e sulla prima serata Auditel che parte dalle 20,30: con l'1.7% (+58% sul 2023) è la migliore prima serata di sempre di Real Time"

Tornando a uno dei vostri programmi ormai cult, ossia Primo Appuntamento. Com'è nata l'idea del progamma con Flavio Montrucchio?

"Quando ci siamo visti tanti anni fa, lui ci guardava e gli piaceva questo mondo di creazione legato agli appuntamenti. Flavio ha portato il suo essere 'Cupido' tra i suoi amici all'interno del programma tv"

E poi... guarda la video-intervista di Affaritaliani.it a Gesualdo Vercio, direttore responsabile di Real Time



REAL TIME, DA FLAVIO MONTRUCCHIO A TOMMASO ZORZI, LODOVICA COMELLO, FEDERICO FASHION STYLE E... TUTTI I PROGRAMMI DEL PALINSESTO PRIMAVERILE

Il format fenomeno sulla ricerca della casa giusta “Casa a prima vista” (Blu Yazmine) - media di 700.000 spettatori con oltre il 3% di share - tornerà a maggio con la terza stagione inedita in compagnia dei sei agenti immobiliari Mariana D’Amico, Ida Di Filippo, Gianluca Torre, Nadia Mayer, Blasco Pulieri, Corrado Sassu.

Con il dating cult “Primo appuntamento” (Stand by me), Flavio Montrucchio si conferma il ‘Re di cuori’ di Real Time e dopo il successo dello spin off ‘Hotel’ conduce in prima serata gli episodi inediti della versione classica, giunta alla sua 8° edizione.

Ha conquistato il favore del pubblico anche il format “Il Forno delle meraviglie” (Stand by me), in cui il maestro panificatore e mugnaio da tre generazioni Fulvio Marino gira l’Italia alla ricerca dei migliori forni e panetterie. Dopo la prima stagione sono ai blocchi di partenza le riprese dei nuovi episodi in arrivo a maggio.

Fulvio Marino



Successo che sa evolversi nel tempo restando fedele alla propria identità, l’esperimento sociale “Matrimonio a prima vista Italia” (Nonpanic) nella nuova edizione partita a marzo sorprende con la versione dedicata a chi ha già avuto un matrimonio alle spalle e vuole intraprendere un nuovo viaggio alla ricerca dell’amore vero, affidandosi alle mani dei tre amati esperti Nada Loffredi, sessuologa, Mario Abis, sociologo, e Andrea Favaretto, life coach.

Real Time sa come valorizzare i suoi contenuti e anche la nuova stagione di un programma storico come “Cortesie per gli ospiti” (Banijay Italia), giunto alla sua 20° edizione al via il 25 marzo in access prime time, diventa l’occasione per lanciare un inedito trio di giudici: ai veterani Csaba dalla Zorza, esperta di arte del ricevere, e lo chef Roberto Valbuzzi, si aggiunge la new entry Tommaso Zorzi, che avrà il compito di valutare l’atmosfera della case in gara nella nuova categoria home style.

Federico Fashion Style



Per gli appassionati di storie straordinarie l’hair stylist più popolare della tv, Federico Fashion Style, torna a far volteggiare extension, forbici e spazzole in una nuova edizione del format che lo ha fatto conoscere e apprezzare dal grande pubblico, ma che oggi debutta con un’inedita versione ‘vip’ in cui a sedersi sulle sfavillanti poltrone del suo salone, saranno celebrity nostrane che sul look hanno le idee chiare: “Il Salone delle Celebrità” (TTM) va in onda dal 6 aprile.

Per restare in tema di storie ‘larger than life’ ecco in arrivo dal 1° maggio “The Real Housewives di Roma” (FTM Produzioni), con il racconto della più che mai esuberante vita quotidiana di sei carismatiche protagoniste della vita mondana e culturale della capitale, tra feste negli attici del centro storico, amicizie e rivalità negli esclusivi circoli sportivi sulle sponde del Tevere e ospiti di sangue blu di griffatissimi vernissage. Il format è l’adattamento originale di un successo internazionale targato NBCUniversal, che aveva già fatto sognare nell’edizione ambientata nell’upper class partenopea.

Ma su Real Time è anche tempo di novità assolute: a giugno arriverà “Spose in affari” (Blu Yazmine) che vede il debutto sul canale della conduttrice, attrice e cantante Lodovica Comello, con al suo fianco l’atteso ritorno di Enzo Miccio. Il format mette insieme l’eleganza e lo stile del tema “wedding” con le emozionanti dinamiche dell’asta, visto che in ogni puntata tre donne cercheranno di vendere i loro abiti di nozze ad un gruppo di future spose attraverso aste molto speciali.

Gesualdo Vercio



Le sorprese non finiscono, perchè sulla scia del successo della serie medical turca “Il Dottor Alì”, confermato con la sua seconda stagione, Real Time rafforza la sua offerta ‘scripted’ con l’arrivo di una nuova serie turca conosciuta in tutto il mondo, destinata a conquistare l’affetto delle telespettatrici italiane: “Hercai – Amore e vendetta”, in prima serata dal 15 aprile. La storia della giovane Reyyan, proveniente da una famiglia ricca e potente ma piena di segreti, e del suo amore travagliato con il vendicativo Mirandelle.

Prossimi mesi all’insegna delle novità, dunque, con contenuti d’intrattenimento che si snodano tra food, lifestyle, sentimenti, professioni, per un racconto della realtà contemporanea destinato a lasciare il segno!