Dal vino alle creme, Brad Pitt lancia la linea skin care a base d'uva

Dal vino alle creme, l'attore Brad Pitt lancia sul mercato la linea skincare a base d'uva Le Domaine



Nel 2008 Brad Pitt ha vestito i panni di Benjamin Button, l'uomo nato anziano che con gli anni ringiovanisce. Oggi, l'attore lancia la sua prima linea di skin care arricchita dalle proprietà antiossidanti dell'uva, dal nome Le Domaine, come afferma: "Per invecchiare in modo sano, nel migliore dei modi".



La linea cosmetica di Brad Pitt e il brand sono stati sviluppati in collaborazione con la famiglia Perrin, rinomati viticoltori di Château Beaucastel e partner dell'attore. La linea skin care Le Domaine promette una pelle più soda, radiosa, più elastica, levigata ed è assolutamente genderless. L'idea è nata dalla due passioni di Brad Pitt: il vino e la cura della pelle.



In un'intervista rilasciata a Vogue UK, l'attore ha detto: "Invecchiare è un concetto a cui non possiamo sottrarci e mi piacerebbe vedere la nostra cultura prenderlo un po' più in considerazione. Parlare di contrastare l'età è ridicolo, è una favola. Ma ciò che è reale è trattare la pelle nel migliore dei modi. Ed è qualcosa che ho imparato a fare grazie al mio lavoro e che mi fa sentire meglio. Penso che stiamo imparando che se ci amiamo, se ci trattiamo un po' meglio, avremo benefici a lungo termine. Quindi il concetto è invecchiare in maniera sana".