David di Donatello, le candidature 2021: Volevo nascondermi, Hammamet e...

David di Donatello 2021, tutte le candidature: "Volevo nascondermi" il più nominato

L'11 maggio saranno assegnati i premi della tanto attesa 66esima edizione del festival del cinema italiano: Volevo nascondermi di Giorgio Diritti è stato il più nominato con 15 candidature, 14 sono andate a Hammamet di Gianni Amelio e 13 a Favolacce dei fratelli Fabio e Damiano D'Innocenzo.

Sono questi i tre film che hanno ottenuto il maggior numero di nomination, in corsa tutti e tre come miglior film insieme a Le sorelle Macaluso di Emma Dante (sei candidature) e Miss Marx di Susanna Nicchiarelli (11 candidature). La cinquina è la stessa anche per la regia.

La consegna dei David di Donatello verrà trasmessa martedì 11 maggio in diretta in prima serata su Rai1, per la sesta volta a conduzione Carlo Conti.

Sarà un anno di competizione "al femminile per la regia", come ha sottolineato Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell'Accademia del Cinema italiano. "Abbiamo due donne candidate, in 66 anni di David solo due donne hanno vinto per il miglior film, mai la regia. E due donne ci sono anche nella cinquina per il regista esordiente e i documentari".

I Premi David di Donatello sono organizzati dalla Fondazione Accademia del Cinema Italiano. Sono stati presi in considerazione i film usciti in Italia dal primo gennaio 2020 al 28 febbraio 2021 nelle sale cinematografiche ed eccezionalmente per l'emergenza Covid-19, anche i film italiani distribuiti con modalità alternative alla sala.