Davide Caiazzo, il Re di LinkedIn: "Vi svelo i segreti del Personal Branding"

Intervista di affaritaliani.it a Davide Caiazzo, il più seguito su LinkedIn in Italia

"Tutti ogni giorno parliamo di personal branding e comunichiamo qualcosa agli altri", Davide Caiazzo, con oltre 126.000 follower su Linkedin, è uno dei manager, un punto di riferimento per molti professionisti e aziende di recruiter. Soprattutto, per sfuttare al meglio le potenzialità del social network, nel corso degli anni, Davide ha messo appunto una strategia che lo ha portato a fondare la DC Academy. In particolare, insegna come emergere su LinkedIn e ottenere la massima visibilità, per aumentare i clienti, migliorare la propria posizione in azienda e ottenere il successo nel proprio ambito lavorativo. Inoltre, i suoi sugegrimenti sono raccolti nella sua ultima fatica letteraria "I segreti del Personal Branding".

Com'è nata la strategia che la ha portata al successo in LinkedIn?

Sono un avvocato e come tutti, dopo la laurea ho iniziato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro. Quindi ho aperto il mio profilo LinkedIn e ho iniziato a cercare un impiego. Ho iniziato a mostrare cosa so fare, le mie competenze e man mano che il tempo passava si è venuta a creare una rete di collegamenti.

Da qui, conoscenti e amici mi chiedevano come fossi riuscito ad avere così tanta visibilità, così ho iniziato a mostrare il metodo che avevo applicato. Ecco, nel giro di poco tempo mi sono ritrovato a dover soddisfare numerose richieste per far vedere come costruire un profilo di successo.

Il mondo del lavoro è cambiato, come si ottimizza un profilo LinkedIn?

Da sempre sostengo che i curriculm sono morti, in Academy insegniamo il valore del Personal Branding: come diventare visibili attraverso un profilo perfetto e far capire in rete che cosa si sta cercando. Il passo successivo, poi, spetta agli altri che ci contattano: sono i principi dell'inbound marketing.

Quali sono i segreti di un profilo perfetto?

Bisogna suscitare interessare nelle persone: la visibilità è tutto. Oggi, essere presenti sui social è indispensabile. In particolare, per iniziare a creare un profilo perfetto su LinkedIn il primo passo da fare è scegliere la foto profilo: ci identifica, poi, si passa all'immagine da sfondo che racconta cosa facciamo. Altro elemento fondamentale è il sommario sotto il nome, è il passaporto che racconta brevemente la nostra professione e specifica il settore dove operiamo.

Quanto è importante l'interazione con i follower?

Postare vuol dire condividere, soprattutto è importante aggiornare chi ci segue su quanto stiamo facendo, aggiungendo anche cosa facciamo nel nostro tempo libero, è un modo per farsi conoscere meglio e i commenti sono fondamentali.

Quale altra potenzialità ha LinkedIn, che spesso sottovalutiamo?

Sicuramente il video verticale della foto copertina, dove si hanno a diposizione 30 secondi per presentarsi, è uno dei mezzi potenti che aiuta ad attrarre clienti, spesso non è preso in considerazione. Altro errore che si commette, è il non aggiornare le posizioni di lavoro e le nostre competenze. In Rete ci sono numerosi profili abbandonati, che non producono interazioni, è sbagliato. Curare la pagina vuol dire prendersi cura del lavoro e del nostro successo.