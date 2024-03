Davide Vecchi lascia la direzione de ‘Il Tempo’. Arriva Tommaso Cerno

“Questo è l’ultimo numero de Il Tempo che firmo come direttore responsabile. Dopo due anni esatti lascio Piazza Colonna. Ventiquattro mesi in cui molto è stato fatto. Questo giornale è una comunità, con valori e principi saldi nella tradizione e nella storia del nostro Paese, della nostra Patria. Siamo semplicemente fedeli a determinati principi per noi insindacabili”, scrive Davide Vecchi nell'editoriale pubblicato sul sito del quotidiano Il Tempo.

Il nuovo direttore sarà Tommaso Cerno. "Chi arriverà dopo di me troverà un gruppo di giornalisti affiatato, capace di lavorare in squadra - si legge nell'editoriale di Davide Vecchi - Un gruppo di giornalisti che rappresenta oggi la storia e l’anima de Il Tempo. E che sono certo saprà aiutare e sostenere il nuovo corso del nuovo direttore, Tommaso Cerno, un collega con lunga esperienza anche politica e che saprà sicuramente trovare gli strumenti per proseguire a proiettare nel futuro questo giornale rispettandone principi e valori fondanti. A voi lettori de Il Tempo grazie”.