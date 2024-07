Dazn cambia di nuovo ad agosto. Ancora brutte notizie per gli abbonati

DAZN ha annunciato che dal primo agosto 2024 trasmetterà solo in streaming e non più anche sul digitale terrestre. Scopri cosa cambia e come recedere

DAZN dal primo agosto 2024 ha deciso di abbandonare il digitale terrestre per trasmettere i suoi contenuti solo in streaming. Il cambiamento interessa coloro che negli anni passati hanno dovuto acquistare il DAZN TV Box per guardare lo sport in quanto non disponevano di una connessione a Internet sufficientemente veloce per garantire il servizio minimo dell'app.

DAZN avrebbe preso questa decisione in quanto questi limiti tecnici sono stati superati e quindi non è più necessario appoggiarsi al digitale terrestre. La modifica comunque impatterà anche coloro che sono abbonati a Sky e guardano il canale Zona DAZN sul 214 tramite il decoder Sky Q senza parabola. Non si dovrà quindi più pagare l'abbonamento da 7,5 euro al mese (se sottoscritto dopo il 7 agosto 2023) o di 5 euro al mese. Gli utenti Sky-DAZN potranno quindi accedere a Zona DAZN solo se dotati di parabola e un abbonamento attivo o tramite app e sito con un profilo DAZN Standard o DAZN Plus.

Il DAZN TV Box sarà ancora utilizzabile per vedere gli altri canali TV, in particolare se la televisione non è compatibile con lo standard DVB-T2, e l'app di DAZN.

Chi volesse recedere da DAZN può farlo gratuitamente e senza penali o costi di disattivazione entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione in merito allo spegnimento del digitale terrestre nelle seguenti modalità: