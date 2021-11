Dazn verso lo stop al doppio accesso in contemporanea. Switch entro un mese

Dazn verso lo stop al doppio accesso in contemporanea con un'utenza

Dazn potrebbe chiudere l'opzione della doppia visione in contemporanea di contenuti con la stessa utenza. La decisione, che dovrebbe essere ufficializzata già nei prossimi giorni, è dovuta - si legge sul Sole 24 Ore - alla lotta alla pirateria, un fenomeno sempre più diffuso, e alla "sharing economy" che consente agli utenti di "rivendere" parte dell'abbonamento con altre persone. Non è chiaro se questo cambiamento porterà anche a una modifica dei parametri economici dell'accordo con i clienti.

L'opzione della visione dei canali in contemporanea, chiamata concurrency, sembra quindi - prosegue il Sole - destinata a sparire, probabilmente tra dicembre e gennaio. Dazn non ha smentito la notizia e si è limitata a rispondere con un "non comment". Ciò non avverrà prima di un mese poiché per tali cambiamenti è necessario inviare comunicazione agli utenti con un preavviso di 30 giorni per permettere loro di decidere se rinnovare o disdire l'abbonamento mensile.