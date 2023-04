De Benedetti scarica Stefano Feltri. Il nuovo direttore di Domani è Fittipaldi

Carlo De Benedetti promuove Fittipaldi, via Stefano Feltri

Il "Domani" cambia direttore, non sarà più Stefano Feltri a dirigere il giornale di Carlo De Benedetti, ma al suo posto è stato promosso il suo vice: Emiliano Fittipaldi. "Il Consiglio di Amministrazione di Editoriale Domani SpA ha deciso un cambio alla Direzione del quotidiano nominando Direttore Emiliano Fittipaldi, già vicedirettore di Domani. L'Editore e il Consiglio di Amministrazione ringraziano Stefano Feltri per l'impegno e il lavoro svolto in questi anni e augurano al nuovo direttore di affrontare con passione l'importante sfida che lo attende". Lo spiega una nota. "L'Editore ha deciso di sostenere il giornale con nuovi importanti investimenti in ambito digitale al fine di consolidare il ruolo che Domani si è conquistato nell'ambito del panorama informativo italiano".

Emiliano Fittipaldi: ecco chi è il nuovo direttore de "Il Domani"

Emiliano Fittipaldi si è laureato in Lettere presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II". Dopo il master in Giornalismo alla LUISS, ha lavorato come stagista per il Corriere della Sera, dove ha scritto con Dario Di Vico inchieste socio-economiche sull'impoverimento del ceto medio italiano, e poi è stato assunto al Il Mattino, successivamente passa all'Espresso. Nel 2020 lascia l'Espresso per diventare vicedirettore e giornalista di Domani edito da Carlo De Benedetti. Nel 2023 viene nominato direttore di Domani dal Consiglio di Amministrazione di Editoriale Domani SpA, succedendo a Stefano Feltri.