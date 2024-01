De Filippi porta Fazio su Canale 5, colpaccio per lo speciale su Costanzo

Fabio Fazio su Canale 5 con Maria De Filippi per lo speciale a un anno dalla morte di Maurizio Costanzo

Maria De Filippi porta Fabio Fazio dal Biscione. A un anno dalla scomparsa di Maurizio Costanzo, Mediaset annuncia uno speciale sulla vita del giornalista che ripercorrerà tutte le tappe della carriera.

A condurre il programma saranno proprio loro, De Filippi e Fazio, eccezionalmente insieme sul palco. Lo speciale, in onda prossimamente su Canale 5 in seconda serata, regalerà ai telespettatori che non hanno mai smesso di manifestare stima e affetto per Maurizio Costanzo, filmati e testimonianze inedite.