Ascolti tv, Fazio torna e batte Ranucci. Che Tempo che Fa al 13% con il Papa

Ascolti tv ieri 14 gennaio 2024: Zona Bianca cala a 622mila spettatori per il 4,3% di share

Canale 5 vince negli ascolti tv della domenica sera con Terra Amara, che ha incollato al video 2.769.000 spettatori pari al 15.2% di share. In seconda posizione si piazza Rai1 con la replica de Il Commissario Montalbano - La vampa d'agosto, che arriva a 2.675.000 spettatori pari al 14.8% di share Torna Che tempo che fa sul Nove con 2.641.000 spettatori con il 13% nella prima parte e 1.266.000 spettatori con il 9.6% nella seconda parte chiamata Il Tavolo. Nell'ultima puntata dell'anno passato Fabio Fazio aveva raggiunto 1.758.000 spettatori (9.1%) nella prima parte e 1.030.000 spettatori (8.1%) nella seconda parte.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 14 gennaio 2024 per le altre reti: 911 su Rai2 con 688.000 spettatori (3.3%), Report su Rai3 con 1.846.000 spettatori (9.6%). La scorsa settimana Sigfrido Ranucci era arrivato a 2.253.000 spettatori con (11.8%). Zona Bianca su Rete 4 con 622.000 spettatori (4.3%). Nella precedente puntata Giuseppe Brindisi aveva chiuso con 710.000 spettatori (4.9%). Wonder Woman su Italia 1 con 1.197.000 spettatori (7%), Il profumo del mosto selvatico su La7 con 406.000 spettatori (2.1%), Petra 2 su TV8 con 408.000 spettatori (2.2%).