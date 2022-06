Dentsu riunisce le agenzie creative e dà vita a "Dentsu Creative"

Dentsu Creative, nasce un nuovo network creativo che riunisce DentsuMB, Isobar, The Story Lab, MKTG e 360i

Dentsu International ha creato un network creativo globale completamente nuovo, unendo sotto un’unica sigla le sue agenzie creative (tra cui DentsuMB, Isobar, The Story Lab, MKTG e 360i) e definendo un nuovo modello di offerta che, mettendo la creatività al centro, la amplificherà facendo leva su tre principali competenze: Entertainment, Earned Attentioned, Experience.

Obiettivo principale della nuova sigla creativa, che si presenta con un’ampiezza e profondità di competenze che non hanno uguali sul mercato, sarà quello di semplificare la relazione con i clienti, e di sviluppare una creatività orizzontale, capace di attraversare e influenzare anche media e cxm - gli altri due pilastri di Dentsu International. Dentsu Creative nasce per guidare aziende e brand nella loro trasformazione grazie a quella che Levron definisce “Modern Creativity”: un approccio in cui le idee devono porsi l’obiettivo di creare cultura, cambiare la società e inventare il futuro.

Alla guida del network globale Fred Levron, che nella sua carriera ha già dimostrato il potere trasformativo della creatività, collezionando riconoscimenti e award, è entrato nel gruppo nel novembre 2021 come Global CCO. In quanto ai numeri, Dentsu Creative nascerà grande: 9.000 creativi in ​​46 mercati lavoreranno in sinergia con i 37.000 esperti di media e CXM di Dentsu International, con un filo diretto di collaborazione con il team creativo di Dentsu Japan.

Fred Levron, Chief Creative Officer di Dentsu International ha dichiarato: “Ci siamo chiesti: se avessimo la possibilità di costruire un network creativo globale totalmente nuovo, progettato per il mondo di oggi, come sarebbe? Dentsu Creative è la risposta a questa domanda. I clienti, i talenti e tutta l'industry sono in attesa di un vero cambiamento: nel modo in cui costruiamo i brand, nel modo in cui collaboriamo e nel ruolo che diamo alla creatività. Se i player attuali hanno stabilito le regole del secolo scorso, noi abbiamo l'ambizione di stabilire le regole per i decenni a venire”.

Wendy Clark, Global CEO, Dentsu International ha aggiunto: “In Dentsu stiamo costruendo un network moderno di agenzie alimentato dalla creatività orizzontale, una creatività progettata per unire le nostre persone, le loro capacità e la nostra offerta per i clienti. Siamo fortunati a poter attingere dal nostro heritage giapponese che ha una attenzione continua al crafting, all'innovazione e alla creatività. Questo heritage ha ispirato la nostra visione per la “Modern Creativity”: nata in Giappone e cresciuta in un mondo connesso. Dentsu Creative propone un modello creativo volto alla semplificazione, abbattendo i silos delle agenzie tradizionali, per mettere a disposizione delle sfide dei clienti i giusti talenti, al momento giusto".