Dentsu vince la gara media di Recordati, all'Italia coordinamento di 15 Paesi

Dentsu vince la gara media di Recordati

A seguito di una gara che ha visto coinvolti alcuni dei principali player del settore, il Gruppo farmaceutico internazionale Recordati ha scelto di affidarsi a dentsu per la gestione delle attività di media planning e buying di tutti i suoi prodotti, in 15 Paesi. Le attività media riguarderanno sia l’offline che il digital. La sigla che ha ottenuto l’incarico è iProspect, agenzia media del Gruppo guidata da Daniela Accinasio. Tutte le attività partiranno da gennaio 2024.

Dentsu è stata scelta per la sua grande conoscenza del mondo pharma, per l’approccio strategico data driven e per la sua comprovata abilità nel coordinare tutte le attività di media planning e buying a livello internazionale. L’Italia, infatti, guiderà la comunicazione esterna nei Paesi dell’area EurAsia.

In Italia, le attività media riguarderanno i marchi: Alovex, Magnesio Supremo, Proctolyn, Reco Natural e Eumill. “Sono molto soddisfatta dell’esito di questa gara, che ha premiato la nostra visione d’insieme e la nostra grande esperienza nel settore farmaceutico. Ringrazio il Gruppo Recordati per la fiducia accordataci, affidandoci la responsabilità di guidare tutte le sue attività di media planning e buying in 15 mercati.” - dichiara Alessandra Giaquinta, Chief Client Officer, dentsu.

“Con iProspect si apre una nuova pagina nella gestione media del nostro Gruppo, che ci aspettiamo possa fornire ulteriore stimolo alla crescita dei nostri marchi principali. Siamo rimasti molto colpiti dall’approccio strategico mostrato durante la gara e non vediamo l’ora di implementarlo nei vari mercati.” – afferma Mauro Carbone, Head of CHC Business, Recordati.