Detto Fatto, Bianca Guaccero assente annuncia in diretta tv: "Ho il Covid"

Bianca Guaccero non ha condotto la puntata del 12 aprile di Detto Fatto perché ha contratto il Covid-19. A dirlo è lei stessa in diretta tv, collegandosi da casa con Carla Gozzi e Jonathan Kashanian che l'hanno sostituita alla conduzione in studio.

"Siete bellissimi anche da casa" ha detto la conduttrice pugliese, "questo ve lo voglio dire perché penso che vi faccia piacere. Vi ringrazio per supportarmi sempre. Purtroppo ci tenevo a dirlo in trasmissione. Non ho voluto fare grandi annunci. Ahimè, proprio in questo periodo, stiamo vivendo il piccolo della pandemia… purtroppo anche io ho contratto il Coronavirus. Sono a casa. Ieri mi sono svegliata con un po’ di febbre, un pochino di tosse. Ho fatto un primo tampone rapido e sono risultata positiva. Stasera aspetto il risultato del tampone molecolare. C’è una grande percentuale che mi dice che l’ho beccato anche io. Nonostante io sia una persona che è stata presa in giro nel tempo per il mio essere fissata e veramente attenta a tutto. Ho fatto anche un appello social per la mia Regione ma in generale per tutti, per stare attenti. Evidentemente non bisogna mai mai mai mai abbassare la guardia. Non so davvero come è potuto succedere."