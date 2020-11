"Detto Fatto", bufera per il tutorial su come fare la spesa 'in modo sensuale'

"Detto Fatto" choc. Il programma pomeridiano, che va in onda su Rai 2, ieri 24 novembre ha trasmesso un tutorial in seguito al quale sono piovute polemiche a non finire, indignazione e sgomento generale. La conduttrice Bianca Guaccero nel corso della puntata ha proposto ai telespettatori un video nel quale si consigliava 'alle donne' come fare la spesa 'in modo più sensuale e intrigante', attraverso la collaborazione della pole dancer Emily Angelillo, che con un sottofondo musicale che simulava una passeggiata tra le corsie del supermercato, rese alla stregua di una passerella.

La reazione del web non si è fatta attendere. Ne è scaturita una forte bufera social contro il programma, per quanto mandato in onda, ritenuto "squallido" oltre che irrispettoso e lesivo dell'immagine della donna.

"Anni di lotte buttati nel c...". Le mosse provocanti, gli sguardi ammiccanti, le pose... hanno fatto spostare indietro di 50 anni le lancette del tempo circa la figura della donna, e proprio alle soglie del 25 novembre, la data dedicata alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Rai, Di Meo: "Io per primo mi scuso. Grave errore, si verifichino le responsabilità"

"'Detto fatto' è una trasmissione che ha la sola aspirazione, se possibile, di far divertire. Il programma è incappato in un gravissimo errore, non certamente voluto, del quale io per primo mi scuso con le telespettatrici e i telespettatori". Lo dice il direttore di Rai2, Ludovico Di Meo. "Nonostante non fosse nelle intenzioni avvalorare stereotipi femminili negativi - che tutti sono d'accordo nel biasimare e condannare - si è sopravvalutata la carica ironica a dispetto di una chiave che è risultata chiaramente offensiva. Sarà un

serio impegno della rete indagare sull'accaduto e sulle responsabilità, e garantire che questo non accada più in futuro: sarebbe contrario allo spirito del programma e ai valori civili della conduttrice, degli autori, e di Rai2".