"Difendi le banche". Giordano, che schiaffo a Porro. Poi si ci mette anche Feltri

Extraprofitti, Giordano "schiaffeggia" Porro: "Come puoi difendere le banche"

Giordano dà una bella strigliata al suo amico Porro. La mossa del governo Meloni di tassare i fantasmagorici extraprofitti delle banche non rispecchia i gusti del conduttore di Quarta Repubblica, il quale la critica fortemente e la definisce come una “mostruosità”. Così, Mario Giordano non perde l’occasione per fiondarsi all’attacco nel tentativo di far cambiare idea al collega di Mediaset.

PORRO CRITICA PESANTEMENTE LA DECISIONE DEL GOVERNO DI TASSARE LE BANCHE

"Caro Nicola, questa volta non sono proprio d’accordo con te. Questa volta secondo me sbagli": parte così la lettera del volto di Fuori dal Coro indirizzata al collega.

"Un vero liberale come te”, punge Giordano, “non dovrebbe difendere le banche che in questi ultimi anni, come tu sai benissimo, hanno avuto i comportamenti meno liberali che ci siano”. “Dovresti difendere i veri protagonisti del mercato”, continua, “cioè i piccoli imprenditori, i commercianti, gli artigiani che sono vittime di queste banche".