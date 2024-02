"Dimmelo in faccia che vai a letto con mia moglie", spunta l'audio di Fedez

Fedez, audio provocatorio contro un hater

“E allora dai, dammi l’indirizzo che ci vediamo, c’hai voglia di dirmi in faccia che ti scopi mia moglie e i miei figli ti chiamano papà?”. In un audio spuntato sui social, in cui sembra riconoscere la voce di Fedez, il rapper risponde così a quello che si presume sia un probabile hater.

Nel file, forse un WhatsApp audio, il rapper sfida l’interlocutore e lo invita a un incontro: “Così fai un video e sei contento – continua - parli troppo, dammi l’indirizzo e vediamoci. Guarda mi sono fissato”.

Per Fedez non è un buon momento. Dopo la crisi con la moglie Chiara Ferragni, di ieri la notizia della sentenza del tribunale di Milano che non riconosce il pieno controllo sul podcast “Muschio selvaggio”, nato da una società con Luis Sal.

