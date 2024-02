Divorzio Chiara Ferragni-Fedez, impazzano i meme sui social: guarda le foto

Chiara Ferragni-Fedez divorziano? Sui social impazzano i meme: ecco i più divertenti

La coppia più social e chiacchierata d'Italia sarebbe già scoppiata: Chiara Ferragni e Fedez starebbero vivendo un periodo complicato. Ieri il sito Dagospia ha annunciato la separazione, testimoniata anche dall'uscita di casa di lui, mentre dall'influencer da milioni di follower e dal rapper milanese- per ora- tutto tace. Conferme o smentite non sono ancora arrivate. Intanto però il web non si è fatto attendere: sui social hanno iniziato a dilagare meme di ogni tipo sulla presunta rottura tra i due. Da quel FedEX al "pensati libero" che ricorda l'abito che ha indossato Chiara Ferragni a Sanremo 2023. Dal quell'"Unico" che rimanda alla docuserie di Ilary Blasi, nella quale si ripercorre il divorzio con Totti, alle immagini più irriverenti di Chiara e Federico. Ecco alcuni dei meme più esilaranti.