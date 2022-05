Domenica In, Gianluca Vacchi in lacrime: "Mia figlia è nata malata..."

Domenica In, Gianluca Vacchi da Mara Venier: "Mia figlia è nata malata, stavo per svenire..."

Il re degli influencer commuove l’Italia a Domenica In. Tra i primi ospiti di Mara Venier, ieri, domenica 22 maggio, l’imprenditore Gianluca Vacchi ha raccontato quanto subito dalla figlia. La piccola, avuta dalla giovane compagna Sharon Fonseca, ha riscontrato un problema al palato, la palatoschisi.

“Un problema di salute, chiaramente ci sono cose molto più gravi”, ha spiegato a una commossa Mara Venier, “questa era una cosa risolvibile, ma un problema di un bambino non è mai routine. A nostra figlia hanno dato 25 punti sul palato in una bocca grande come due monete, hanno dovuto ricostruire con frammenti ossei”.

Una notizia che ha destabilizzato la coppia, tanto che Vacchi ha confessato: "Quando me lo hanno detto stavo per perdere i sensi". Comunque, Vacchi può contare sul supporto della sua compagna: “Sharon mi ha insegnato cos'è l'amore: un mix di chimica, sentimento, anima e passione. Mi ha insegnato ad amare di più la vita e farò di tutto affinché la sua vita sia sempre felice”.