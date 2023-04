Domenica In, Mara Venier incassa il colpo: ospiti e anticipazioni 2 aprile

Domenica In, chi ci sarà nella puntata di domenica 2 aprile 2023

Grandi ospiti in arrivo nello studio Rai di Domenica In: nella puntata di domenica 2 aprile 2023 Mara Venier accoglierà infatti volti importanti del panorama televisivo italiano. Come anticipa il sito Tvblog si parte da un "eterno ragazzo" (che non è Gianni Morandi). In studio ci sarà infatti Jerry Calà, che in queste ultime settimane ha tenuto sulle spine un po' tutti i telespettatori (Venier compresa) per i problemi salute, ormai superati. Con lui in studio tanti "amici" come Ezio Greggio, Christian De Sica, Massimo Boldi, Ivana Spagna, Maurizio Vandelli, Shel Shapiro, Andrea Roncato, il figlio Johnny.