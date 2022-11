Domenica In, Mara Venier incassa il colpo: anticipazioni domenica 13 novembre

Domenica In, chi ci sarà nella puntata di domenica 13 novembre 2022

Grandi ospiti in arrivo nello studio Rai di Domenica In: nella puntata di domenica 13 novembre 2022 Mara Venier accoglierà infatti volti importanti del panorama televisivo italiano. Come anticipa il sito Tvblog si inizierà con qualche volto noto dello show più seguito del sabato, Ballando con le Stelle: tra i protagonisti del salotto di Mara Venier ci saranno Giampiero Mughini, Paola Barale e Rosanna Banfi. Direttamente dallo show di Rai1 anche la ballerina per una notte Giovanna Ralli e ancora nel ruolo di opinionisti confermati Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Anna Pettinelli e Rossella Erra.

Sempre direttamente da Ballando con le stelle arriverà Rosanna Banfi figlia di Lino Banfi. In studio poi anche Anthony Delon che presenterà il suo libro “Dolce e crudele” in una lunga intervista. Infine, si legge TvBlog, il mondo del cinema sarà rappresentato dall’attore Marco Giallini, che parlerà della sua ultima fatica “Il principe di Roma“, quindi in studio con Mara ci saranno Marco Bellocchio e Fabrizio Gifuni, regista ed interprete della miniserie in arrivo su Rai1 domenica sera “Esterno notte” dedicata al rapimento e all’uccisione del grande statista democristiano Aldo Moro. Quindi per la musica in studio Franco Ricciardi che lancerà il suo nuovo singolo “Je” e Marina Occhiena.