Dopo Forbes sbarca in Italia anche Robb Report

Il direttore: “Oggi un lusso vero è il tempo. Il nostro magazine racconta un’Italia esclusiva”

Lo storico magazine di lusso Robb Report è sbarcato in Italia. Il colosso statunitense proprietario del marchio con sede a Los Angeles, laPMC, “Penske Media Corporation”, già editore anche di Variety, Rolling Stone e Billboard ha chiuso un accordo della durata di otto anni con la “BFC Media” di Milano,

La partnership consentirà a Blue Financial Communication di poter contare su un materiale di grande qualità: servizi esclusivi, filmati, archivi fotografici e relazioni con il mondo del lusso a livello mondiale, grazie al circuito interconnesso con le 19 edizioni mondiali del “Rapporto Robb”: dagli Usa al Brasile, dal Messico all’Australia, passando Russia, Cina e India. Che gli americani si fidassero della BFC Media era cosa ormai appurata, visto che la casa editrice è licenziataria italiana da cinque anni di Forbes.



Nel suo portafoglio ci sono anche Bluerating private, Asset Class, Equos, Trotto & Turf, Bikee, Cosmo: tutti marchi nati e cresciuti in casa BFC Media che edita anche due canali televisivi su Sky: Bfc (511) e Bike (222). 70 giornalisti, 4 sedi e 8 magazine, milioni gli utenti unici sul web, centinaia di migliaia di followers sui social, per centinaia di migliaia di copie mensili.

La cosa più interessante di Robb Report, l’ultimo arrivato in casa BFC Media, è sicuramente l’aspetto promozione della bellezza e del lusso targati “made in Italia” in settori strategici quali: auto, moto, yacht, aerei, gioiellerie, ma anche agroalimentare, vino, cibo e ospitalità, dai magnifici Resort allo style. A capo dell’operazione siede il presidente di BFC Denis Masetti il quale ha recentemente dichiarato di sentirsi: << onorato di iniziare questa nuova avventura con un brand così famoso nel mondo e orgoglioso di lanciare il meglio del made in Italy nel contesto internazionale con partner affermati e di grande prestigio”.



E ancora: “I grandi marchi italiani, campioni mondiali del lusso, sono brand da sempre presenti nelle edizioni internazionali di Robb Report e lo saranno sempre piu’ in futuro, assieme alla scoperta delle bellezze che l’Italia produce e puo’ offrire al mondo. Noi lo racconteremo >>.

Trimestrale lanciato il mese scorso e che vedrà alla direzione editoriale l’ormai veterano Alessandro Rossi (già direttore anche di Forbes Italia) e come editor in chief la poliedrica e tenace Susanna Tanzi, la quale potrà disporre di un team di oltre 20 giornalisti esperti in vari campi. Grandi professionisti di fama internazionale si occuperanno delle cover e della grafica per le copertine.



Quello di Robb Report è un vero sistema multimediale che andrà a completare l’offerta di BFC Media in un’ottica di cross selling, distribuita dalla rete dei project manager che già seguono gli oltre 500 clienti della casa editrice meneghina. << Il segreto per fare giornali nel mondo ormai dominato dal digital è di riuscire a dar loro un’anima >>, sostiene il direttore Alessandro Rossi, toscano doc, senese per la precisione, dove è nato 66 anni fa nella contrada dell’Onda e con una lunga carriera alle spalle (dal Nuovo Corriere Senese alla redazione regionale de l’Unità, da Milano Finanza - che ha contribuito a fondare - al Gruppo Class Editori, da Repubblica a Bloomberg).



<< Così, mentre per Forbes abbiamo puntato sulla scoperta e il racconto di storie di successo di personaggi italiani, per Robb Report terremo fede al sottotitolo: Lusso senza compromessi. In Italia non esiste un magazine che racconta il lusso, quello più esclusivo, che passa anche attraverso la cultura e gli stili di vita. Un lusso vero, per esempio, oggi è il tempo. Oppure le esperienze uniche che con Robb Report e il suo sistema multimediale sarà possibile vivere >>, chiosa Rossi.