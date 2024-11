Dotan, dal singolo "Drown Me in your river" al doppio concerto (Bologna-Roma)

Per evadere dalla realtà, esistono molte vie… Quella meno dispendiosa e più immediata è la musica. Dotan in questo senso è una garanzia perché la sua musica ti ricorda che puoi prendere commiato dalla realtà anche solo per tre minuti e poco più.

Il cantautore olandese di origini israeliane torna con il nuovo disco A little light in the dark anticipato dal singolo Drown me in your river. Un compendio di viaggio per smaterializzarti, e volare come un drone sopra la propria quotidianità, scoprendo che la vita vista dall’alto non è mai noiosa.





Tutto pronto per le due date italiane di Dotan che ha annunciato il doppio sold out dei live, prodotti da Vivo Concerti, che si terranno martedì 5 novembre 2024 al Locomotiv di Bologna e mercoledì 6 novembre 2024 al Largo Venue di Roma.