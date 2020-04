Dopo Covid, dove andrà l'industria del vino? Un focus in una videoconferenza

Il vino conforta la speranza. Muove da questa citazione di Aristotele il film "Artedivino" sull'economia, i territori, l'arte e la cultura del vino in Italia che oggi sarà presentato in una videoconferenza promossa e organizzata da Fondazione Edison e Federvini e a cui prenderà parte la ministra per le Politiche agricole e forestali Teresa Bellanova.

Realizzato dall'economista e regista tedesco Alexander Kockerbeck, il racconto cinematografico restituisce il mondo del vino nel nostro paese e il suo fascino attraverso luoghi, cantine, uomini e donne protagonisti dell'eccellenza vitivinicola, a testimoniare e sancire la forza competitiva di questo settore sui mercati globali e al tempo stesso lo straordinario legame con i territori. Il dibattito si snoderà lungo cinque focus, sottolineati da altrettanti momenti del film: numeri del vino, arte e vino, territori e paesaggi, vino e cibo, internazionalizzazione. Pilastro del Made in Italy sotto il profilo produttivo, occupazionale, della valorizzazione del territorio e dell'export, il settore vitivinicolo italiano ha registrato nel 2019 esportazione per 6,4 miliardi di euro e una bilancia commerciale con l'estero attiva per 6,1 miliardi. Fondamentali sono le sinergie del vino tra le filiere agricole, agroindustriali, enogastronomiche, culturali e del turismo per un rilancio del settore dopo la pandemia in atto.

Interverranno al dibattito: Teresa Bellanova, Ministra per le politiche agricole e forestali; Sandro Boscaini, Presidente Federvini; Roberta Ceretto, Ceretto Aziende Vitivinicole; Marco Fortis, Docente Universita' Cattolica e Direttore della Fondazione Edison; Alexander Kockerbeck, economista e regista del film. Il film "Artedivino" e' stato realizzato dall'economista e regista tedesco Alexander Kockerbeck, per la Fondazione Edison e Federvini.