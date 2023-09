Dritto e Rovescio, cambia tutto: Pier Silvio stravolge Rete 4. Spostato Del Debbio

Del Debbio raddoppia, Pier Silvio Berlusconi stravolge Rete 4

Del Debbio raddoppia, ma solo fino al 22 ottobre. Pier Silvio Berlusconi riassetta gli equilibri dei palinsesti della sua Mediaset e porta Dritto e Rovescio anche di domenica. Ma questo, secondo le indiscrezioni, sarà un esperimento limitato. Il bis, infatti, prevede sei domeniche, dal 17 settembre fino al 22 ottobre. Poi il posto verrà lasciato a Zona Bianca, fino al 17 dicembre, quando inizierà la pausa per le vacanze natalizie.

Ma non è tutto. Come scrive TvBlog, diverse novità attendono proprio il conduttore di Zona Bianca, Giuseppe Brindisi. La sua trasmissione lascerà infatti il mercoledì per cedere la serata a Fuori dal Coro, che slitta di un giorno per poter accogliere al martedì la nuova arrivata Bianca Berlinguer. Così Zona Bianca si trasferisce di domenica, il 3 e 10 settembre. A quel punto, con l’arrivo di Del Debbio, Brindisi prenderà una pausa fino al 29 ottobre.

Intanto dal prossimo lunedì alla guida di Stasera Italia ci sarà Nicola Porro. Il conduttore di Quarta Repubblica guiderà la trasmissione fino a Natale. Nel weekend presenterà invece Augusto Minzolini, che coprirà l’assenza di Veronica Gentili, al timone de Le Iene.