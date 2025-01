Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista Piantedosi sullo scandalo delle molestie di Capodanno in Piazza Duomo. I temi della puntata

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista Piantedosi dopo lo scandalo delle molestie in Piazza Duomo. Si parlerà anche del caso Ramy e del caro bollette

Oggi 16 gennaio 2025 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera parteciperà alla puntata Matteo Piantedosi.



Spazio poi a un approfondimento sul caso Ramy e sulle polemiche in seguito alle manifestazioni, che in alcuni casi sono sfociate in episodi di violenza. E ancora, una pagina sul caro bollette che sta mettendo in difficoltà molte famiglie italiane. Infine, gli sviluppi sulle presunte molestie in Piazza Duomo a Capodanno: dopo l’intervista a Laura Barbier mostrata la settimana scorsa dalla trasmissione, sono emerse nuove testimonianze di vittime degli abusi.



Tra gli ospiti anche: Pierfrancesco Majorino, Marta Collot, Carlo Fidanza, Leonardo Donno, Carmela Rozza e Susanna Ceccardi.