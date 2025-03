Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Crosetto fa il punto sul piano di riarmo europeo. Le anticipazioni della puntata

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: si parlerà anche della trattativa Trump-Putin e del caso di Pamela Mastropietro

Oggi 20 marzo 2025 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera parteciperà alla puntata il Ministro della Difesa Guido Crosetto per un punto sul piano di riarmo proposto da Ursula von der Leyen e sul Consiglio europeo, in atto il 20 e 21 marzo.



Spazio, quindi, ai negoziati fra Donald Trump e Vladimir Putin in vista di una pace fra Russia e Ucraina.



Infine, il caso di Pamela Mastropietro, barbaramente uccisa nel 2018. Sarà la madre, Alessandra Verni, a ripercorrere quanto successo alla diciottenne, di cui pochi giorni fa ha voluto incontrare l’assassino.



Tra gli ospiti anche: Galeazzo Bignami, Matteo Ricci e Maurizio Gasparri.