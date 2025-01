Caso Pamela Mastropietro: rigettato il ricorso della difesa di Oseghale, si conferma ergastolo

Caso Pamela Mastropietro, confermato l'ergastolo per Innocent Oseghale. Il ricorso straordinario presentato dalla difesa è stato rigettato

È stato rigettato il ricorso presentato dalla difesa di Innocent Oseghale per il quale si conferma così la condanna all’ergastolo per aver violentato, ucciso e fatto a pezzi Pamela Mastropietro. Oseghale era stato condannato in via definitiva ma i suoi legali avevano presentato un ricorso straordinario.

La 18enne romana era stata uccisa il 30 gennaio 2018 dopo essersi allontanata da una comunità di Corridonia e i suoi resti furono ritrovati chiusi in due trolley. "Da sei anni aspettavo questo momento, è quello che speravo", aveva dichiarato Alessandra Verni, la mamma di Pamela Mastropietro, dopo che la Corte di Cassazione aveva confermato l'ergastolo per Oseghale. La famiglia comunque ha sempre ritenuto che ci fossero altri responsabili della morte della giovane.