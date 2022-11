Dritto e Rovescio, ospiti stasera: scontro Conte-Salvini sui rave party

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervisterà Salvini e Conte su rave party, caro bollette e reddito di cittadinanza

Oggi 3 novembre 2022 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera parteciperanno alla puntata Matteo Salvini, vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, e Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle.

Questa sera a Dritto e Rovescio si affronteranno diversi temi tra cui la nuova proposta di legge sui rave party e le relative polemiche su diritti e libertà di aggregazione. A seguire si parlerà dei prossimi incontri del nuovo Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e ci sarà un focus sui prossimi atti del Governo sul caro bollette e il reddito di cittadinanza. Tra gli altri ospiti anche Augusta Montaruli, Maurizio Gasparri e Silvia Sardone.