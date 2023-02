Dritto e Rovescio, ospiti stasera: tutta la tragedia del terremoto in Turchia

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: nella puntata si parlerà di terremoto in Turchia-Siria, caso Cospito, caro benzina e reddito di cittadinanza

Oggi 9 febbraio 2023 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera si parlerà in primis del tragico terremoto in Turchia e Siria con tutti gli aggiornamenti. Nel corso della serata spazio, inoltre, alle ultime sul caso di Alfredo Cospito. Infine, un focus sul caro benzina e un approfondimento sul reddito di cittadinanza.

Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Vittorio Feltri, Chiara Colosimo, Matteo Ricci, Marta Collot, Matilde Siracusano, Stefano Patuanelli, Luca Toccalini e Diana De Marchi.