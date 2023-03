Dritto e Rovescio, ospiti stasera: cosa cambia con il no ai cibi sintetici

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervisterà il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida

Oggi 30 marzo 2023 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera parteciperà alla puntata il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in merito al decreto di legge approvato nel Consiglio dei ministri per il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici.

Inoltre, si parlerà delle misure messe in campo dal Governo a sostegno di famiglie e imprese contro il carobollette e della gestione dei migranti. A seguire un approfondimento verrà dedicato proprio all’immigrazione e al dramma degli sbarchi. E ancora, con nuovi reportage, un focus sulla piaga delle borseggiatrici che rapinano cittadini e turisti nelle principali città italiane.

Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Marco Osnato, Brando Benifei, Maurizio Gasparri, Diana De Marchi, Paolo Romano e Michela Vittoria Brambilla.