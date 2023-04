Dritto e Rovescio, ospiti stasera: il punto su economia e migranti con Feltri

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervisterà Vittorio Feltri su immigrazione ed economia

Oggi 13 aprile 2023 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera parteciperà alla puntata Vittorio Feltri, che commenterà le ultime notizie in tema di immigrazione ed economia.Nel corso della puntata, un approfondimento sul Documento di Economia e Finanza appena approvato dal Consiglio dei ministri e sulle misure proposte dal governo Meloni per rilanciare l’Italia.

E ancora, una pagina sulla vicenda dell’insegnante di Oristano sospesa e con lo stipendio dimezzato per aver fatto recitare preghiere ai suoi alunni. Infine, un’analisi su ciò che sta accadendo in Trentino dopo la scomparsa del runner di 26 anni ucciso da un orso sui sentieri di Caldes.

Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Giovanni Donzelli, Simona Malpezzi, Isabella Tovaglieri, Diana De Marchi, Mario Adinolfi, Giuliano Granato e Luca Toccalini.