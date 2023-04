Dritto e Rovescio, ospiti stasera: protezione speciale, il punto con Tajani

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervisterà il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani

Oggi 20 aprile 2023 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera parteciperà alla puntata il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, intervistato da Del Debbio in merito alla stretta attualità politica.

Nel corso della puntata, un approfondimento sul tema immigrazione, con la volontà del Governo di abolire la protezione speciale ai migranti e le relative polemiche che ne sono scaturite. E ancora, un focus sull’orsa JJ4 che ha ucciso il runner in Trentino e sulla sua cattura, in attesa della camera di consiglio fissata per il prossimo 11 maggio che deciderà il futuro dell’animale.

Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Nicola Procaccini, Paola De Micheli, Susanna Ceccardi, Diana De Marchi, Giulia Zanotelli, Michela Vittoria Brambilla e Gianfranco Librandi.