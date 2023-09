Dritto e Rovescio, ospiti stasera: il punto sulla gestione dei migranti

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio parlerà di immigrazione, gestione dei minori e i finanziamenti della Germania alle Ong

Oggi 28 settembre 2023 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera ampio spazio sarà dedicato al tema immigrazione, con un particolare focus sui rapporti tra Italia e Unione europea e sull’annuncio da parte della Germania dei finanziamenti alle navi Ong.

In questa puntata di Dritto e Rovescio si affronteranno diversi temi tra cui un’analisi anche sugli ultimi provvedimenti su cui sta lavorando il Governo per quanto riguarda la gestione dei minori non accompagnati e delle espulsioni.

Tra i tanti ospiti che accompagneranno Paolo Del Debbio: Carlo Fidanza, Pierfrancesco Majorino, Luca Toccalini, Giuliano Granato, Leonardo Donno, Isabella Tovaglieri e Diana De Marchi.