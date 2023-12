Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Zaia interviene sui femminicidi

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia

Oggi 14 dicembre 2023 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera parteciperà alla puntata il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Nel corso della puntata un ampio approfondimento verrà dedicato al tema della sicurezza nelle città italiane con un focus sulla legittima difesa. Spazio poi al dibattito circa la possibilità di istituire nuovi corsi di educazione sentimentale nelle scuole. E ancora, una pagina sulle proteste degli ambientalisti.

Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Isabella Tovaglieri, Brando Benifei, Giovanni Donzelli, Virginia Raggi, Diana De Marchi, Luca Paladini, Flavio Tosi e Bianca Tedone.